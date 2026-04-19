La prossima volta resti a casa | la battuta di Cobolli alla fidanzata Matilde Galli

Dopo aver perso la finale dell’Atp 500 di Monaco di Baviera contro un tennista americano, il giovane giocatore ha rivolto una battuta alla fidanzata durante un’intervista sul campo, dicendo che le aveva chiesto di non fargli perdere. La partita si è conclusa con una sconfitta, e l’atleta ha scherzato sulla sua delusione, rivolgendo un commento leggero alla compagna.

Dopo la finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera persa contro l'americano Ben Shelton, Flavio Cobolli ha scherzato nell'intervista in campo, rivolgendosi alla fidanzata Matilde Galli: "Ieri ho anche chiamato la mia ragazza e le ho detto 'Per favore non farmi perdere'. Ma l’ha fatto, quindi magari alla prossima finale stai a casa". (X @TennisTv).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "La prossima volta resti a casa": la battuta di Cobolli alla fidanzata Matilde Galli Notizie correlate Cobolli alla fidanzata dopo la finale persa contro Shelton: “La prossima volta resti a casa”Flavio Cobolli dopo la sconfitta in finale a Monaco contro Shelton ha regalato sorrisi durante la premiazione con una battuta rivolta alla fidanzata... Leggi anche: Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: “Meglio che resti a casa”