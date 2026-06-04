Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ha dichiarato di aver inizialmente desiderato diventare cantante, ma ha poi scoperto che il suo vero obiettivo era un altro. Attualmente vive a Torino, dove si è trasferita qualche tempo fa. La giovane, di 23 anni, ha cambiato percorso rispetto ai suoi progetti iniziali e attualmente si dedica a nuove attività, senza ulteriori dettagli pubblici sui suoi interessi attuali.

Rispetto a Milano «Torino è più piccola e questo aiuta tantissimo. A Milano è tutto molto caotico, molto grande, e alla fine rischi di non fare nulla. Qui invece non ti perdi nel marasma. Milano ha meno identità, non capita che qualcuno dica davvero “la mia Milano”, qui invece l’ho sentito dire». In più adora la cucina piemontese: «Mia madre è piemontese, quindi molte cose le conosco da sempre e mi piacciono moltissimo». Al momento Matilde non ha una casa stabile («ho appena lasciato quella dove ho vissuto il primo anno») ma la sta cercando. Nel frattempo abita «da un'amica». Nata nel 2002, Maty, come la chiamano in famiglia, è la sorella maggiore di Eleonora, con cui condivide un legame strettissimo e il podcast Rendez-vous da me dedicato alla Generazione Z, e di Diego, il più piccolo della famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: «Volevo fare la cantante, poi ho scoperto che il mio sogno era un altro. Ora vivo a Torino, che è meglio di Milano»

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Matilde Caressa, chi è la figlia di Fabio e Benedetta Parodi: «Vivo a Torino, meglio di Milano»

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