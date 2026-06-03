Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, si è trasferita a Torino per proseguire gli studi. La giovane, appassionata di musica, ha deciso di seguire i propri interessi e dedicarsi a nuovi progetti. La sua partenza segna una tappa importante nella sua crescita, con un focus sulla sua formazione e sulle aspirazioni future.

La passione per la musica e i progetti per il futuro, Matilde Caressa, figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è cresciuta. La primogenita della coppia è diventata grande e ha deciso di trasferirsi a Torino, dove vive da sola e studia. La nuova vita di Matilde Caressa. Classe 2002, Matilde è la primogenita di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La giovane ha due fratelli minori: Eleonora e Diego. Creativa e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, Matilde ha una grandissima passione per l’arte in tutte le sue forme. Ha iniziato a scrivere canzoni e a cantare quando aveva solamente 7 anni, in seguito ha imparato a suonare il pianoforte e la chitarra. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Matilde, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, diventa grande e va a studiare a Torino

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