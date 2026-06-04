Gli studenti dell’ITCG di Matera hanno ricevuto i nuovi passaporti interculturali, strumenti legati al progetto PNRR per i viaggi Erasmus. Questi passaporti contengono informazioni riguardanti le competenze acquisite durante le esperienze di mobilità internazionale, come certificazioni linguistiche e attestati di partecipazione. La consegna è avvenuta in un evento dedicato, che ha coinvolto studenti e docenti, sottolineando l’importanza delle opportunità di scambio culturale offerte dal programma europeo.

Cosa contengono esattamente i nuovi passaporti interculturali consegnati agli studenti?. Quali nazioni europee hanno ospitato i ragazzi durante le mobilità?. Come hanno partecipato i docenti ai programmi di formazione internazionale?. Perché queste esperienze Erasmus cambiano il futuro lavorativo a Matera?.? In Breve Cerimonia prevista venerdì 5 giugno 2026 alle ore 16,30 presso l'aula magna di via Aldo Moro 28.. Mobilità studentesche effettuate in Svezia, Norvegia, Cipro, Portogallo, Belgio, Spagna e Grecia.. Partecipazione di responsabili USR Basilicata, USP Matera e rappresentanti del Comune di Matera.. Mostra espositiva dedicata ai materiali e progetti prodotti durante le esperienze Erasmus+Pnrr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, l’ITCG celebra i viaggi Erasmus: arrivano i passaporti PNRR

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matera: il classico di Scarpetta torna in scena all’ITCG LoperfidoA Matera, il classico di Scarpetta è stato rappresentato di nuovo all’ITCG Loperfido.

Musica e cultura: Matera e la Spagna si incontrano con Erasmus+Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera ha accolto una delegazione del Conservatorio Ramón Garay di Jaén per avviare uno scambio culturale e formativo...