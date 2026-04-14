Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera ha accolto una delegazione del Conservatorio Ramón Garay di Jaén per avviare uno scambio culturale e formativo nel quadro del programma Erasmus+. L’iniziativa prevede incontri e attività condivise tra studenti e docenti, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra le due istituzioni nel settore musicale e culturale. L’evento si inserisce in un progetto che coinvolge entrambe le città e le loro realtà artistiche.

Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera ha aperto le proprie porte alla delegazione del Conservatorio Ramón Garay di Jaén, dando il via a un importante scambio culturale e formativo nell’ambito del programma Erasmus+. L’iniziativa, che vede protagonisti studenti e docenti di entrambi i centri musicali, si svolge nella Città dei Sassi dall’11 al 17 aprile 2026. Protocollo d’intesa musicale tra Matera e la Spagna. Lunedì 13 aprile, l’Aula Magna dello Stigliani è diventata il palcoscenico per l’accoglienza ufficiale degli ospiti spagnoli. La cerimonia ha avuto inizio con l’esecuzione solenne degli inni nazionali della Spagna e dell’Italia, segnando l’inizio formale della visita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e cultura: Matera e la Spagna si incontrano con Erasmus+

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