Matera | il classico di Scarpetta torna in scena all’ITCG Loperfido

Notizia in breve

A Matera, il classico di Scarpetta è stato rappresentato di nuovo all’ITCG Loperfido. La recitazione ha coinvolto gli studenti, che hanno interpretato le dinamiche familiari descritte nella commedia. La rappresentazione ha visto la partecipazione degli studenti di Unitre, che hanno portato in scena le scene e le battute del testo. La performance si è svolta davanti a un pubblico di studenti e insegnanti.