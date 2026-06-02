Matera | il classico di Scarpetta torna in scena all’ITCG Loperfido
A Matera, il classico di Scarpetta è stato rappresentato di nuovo all’ITCG Loperfido. La recitazione ha coinvolto gli studenti, che hanno interpretato le dinamiche familiari descritte nella commedia. La rappresentazione ha visto la partecipazione degli studenti di Unitre, che hanno portato in scena le scene e le battute del testo. La performance si è svolta davanti a un pubblico di studenti e insegnanti.
? Domande chiave Come influisce la recitazione sul benessere psicofisico degli studenti di Unitre?. Quali dinamiche familiari verranno messe in scena con la commedia di Scarpetta?. Chi guida il percorso formativo degli attori verso la rappresentazione finale?. Perché il teatro può contrastare la solitudine nella comunità di Matera?.? In Breve Regia affidata al professor Catello Chiacchio presso l'Aula Magna dell'ITCG Loperfido-Olivetti. Spettacolo previsto per giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18:30. Percorso formativo annuale focalizzato su memoria, postura e gestione emotiva. Iniziativa di Unitre Matera volta a contrastare solitudine e isolamento sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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