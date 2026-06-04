Matera | gli studenti disegnano il nuovo volto della scuola Fermi

Gli studenti della scuola Fermi di Matera hanno disegnato un nuovo cortile, con l’obiettivo di renderlo più inclusivo e sostenibile. Hanno proposto soluzioni tecniche per migliorare il microclima, come l’installazione di piante e zone d’ombra. Il progetto prevede anche l’utilizzo di materiali eco-compatibili e spazi per attività all’aperto. La proposta è stata presentata in un concorso dedicato alla riqualificazione degli spazi scolastici.

Come trasformeranno il cortile in uno spazio inclusivo e sostenibile?. Quali soluzioni tecniche hanno proposto i ragazzi per il microclima scolastico?. Chi ha collaborato con le scuole per validare i progetti urbanistici?. Come passeranno queste idee dalla carta alla realtà della città?.? In Breve Collaborazione tra Collegio Geometri di Matera, Confapi e istituti Fermi e Loperfido-Olivetti.. Partecipazione di Antonella Salerno, Isabella Abbatino e del presidente Diego Buono.. Progetti focalizzati su sostenibilità ambientale e inclusione sociale per il cortile scolastico.. Pianificazione già avviata dal Collegio Geometri per la prossima edizione del progetto Gamecat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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