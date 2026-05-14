Invicta Matera diventa Matera 1933 | il nuovo volto del club

Il club di calcio di Matera ha annunciato il cambio di nome da Invicta Matera a Matera 1933. La decisione, comunicata recentemente, segna una modifica ufficiale nell’identità del team. Restano da chiarire le motivazioni dietro questa scelta e come verrà aggiornato il logo senza alterare le radici storiche della società. La modifica coinvolge anche aspetti amministrativi e di immagine, senza modificare la struttura del club.

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? Domande chiave Perché il presidente ha scelto di abbandonare il nome Invicta?. Come cambierà il logo ufficiale senza stravolgere la tradizione?. Chi ha ispirato il nuovo restyling grafico dello stemma?. Quali sono le conseguenze di questo ritorno alle radici storiche?.? In Breve Nuovo logo basato sullo stemma dell'associazione Antonio Mutasci.. Sostituzione della dicitura FC con l'anno di fondazione 1933.. Obiettivo di coinvolgimento sociale per i cittadini della città di Matera.. Strategia di stabilità istituzionale per la sfida nella categoria Eccellenza.. Il presidente Michele Motta ha annunciato oggi che la società calcistica Invicta Matera, appena salita nella categoria Eccellenza, cambierà ufficialmente nome diventando Matera 1933.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invicta Matera diventa Matera 1933: il nuovo volto del club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Invicta Matera all’appuntamento: il big match per l’EccellenzaLa sfida decisiva per l’ascesa dell’Invicta Matera alla categoria Eccellenza si gioca domenica 11 aprile alle ore 16:00 allo stadio XXI... Invicta Matera: tavolo istituzionale per il futuro in Eccellenza?? Cosa sapere Invicta Matera riunisce Francesco Nicoletti e il sindaco Antonio Nicoletti il 27 aprile a Matera. Temi più discussi: Matera, pronto il 31° Torneo Maria Santissima della Bruna: la benedizione delle fasce unisce sport e fede; Scheda Pietragalla - Promozione Girone Unico Basilicata; Matera, Michele Motta vicino al ritorno dopo trentasette anni. Matera, la prima squadra cambia nome: nasce Matera 1933Matera cambia nome: la prima squadra si chiamerà Matera 1933. L’annuncio del presidente Michele Motta dopo la promozione in Eccellenza. trmtv.it Matera, Luigi Taratufolo nuovo direttore generale dell’Invicta per la stagione 2026/27Luigi Taratufolo è il nuovo direttore generale dell’Invicta Matera per la stagione 2026/27. La società annuncia un nuovo corso: presto nome, logo e staff tecnico. Obiettivo, essere competitivi in Ecce ... trmtv.it