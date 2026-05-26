matera gli studenti del fermi firmano il libro il cammino dei diritti

Lunedì 25 maggio 2026, presso il plesso Fortunato di Matera, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Fermi presenteranno la seconda edizione del libro inedito Il Cammino dei Diritti, realizzato per la Giornata della Legalità. La cerimonia coinvolgerà i giovani autori, che firmeranno le copie del volume, scritto e illustrato dagli studenti stessi. La presentazione sarà aperta alla comunità scolastica e ai genitori.

Lunedì 25 maggio 2026, presso il plesso Fortunato di Matera, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Fermi presenteranno la seconda edizione del volume inedito Il Cammino dei Diritti per celebrare la Giornata della Legalità. L'evento si svolge nell'Aula Magna della scuola secondaria di primo grado a partire dalle ore 9:00. La giornata nasce sotto l'egida del progetto Memoria e Libertà, un'iniziativa curata dal Dipartimento di Arte, Lettere e Musica. Il fulcro della manifestazione è la pubblicazio . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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