Quando un blockbuster entra nella fase finale della promozione, di solito ogni protagonista dice la sua, ma stavolta invece qualcosa stona. E il silenzio attorno a Jared Leto dentro la macchina promozionale di Masters of the Universe comincia a fare parecchio rumore. L'assenza di Jared Leto dalla promozione di Masters of the Universe alimenta dubbi e indiscrezioni. Secondo alcune fonti, l'attore non sarebbe soddisfatto del film, mentre Amazon MGM e Sony preferirebbero tenere Skeletor lontano dai riflettori della campagna marketing. Il caso Jared Leto assente dalla promozione Mentre Amazon MGM e Sony Pictures accelerano la campagna marketing di Masters of the Universe tra trailer, poster e clip spettacolari, i fan hanno iniziato a notare un dettaglio difficile da ignorare: Jared Leto sembra completamente sparito dai radar del progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Masters of the Universe, Jared Leto lontano dai red carpet perché "non è soddisfatto del film"?

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L'assenza di Jared Leto dalla campagna di marketing di Masters Of The Universe solleva domande cui risponde l'assenza di Jared Leto dalla campagna di marketing di Masters Of The Universe reddit

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