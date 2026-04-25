Masters of the Universe | torna il mito con Jared Leto e Idris Elba
? Cosa sapere Il 4 giugno esce nelle sale il live-action Masters of the Universe diretto da Travis Knight.. Il film con Jared Leto e Nicholas Galitzine rilancia il franchise dopo quindici anni.. Il 4 giugno le sale cinematografiche accoglieranno la nuova versione live-action di Masters of the Universe, un progetto diretto da Travis Knight che mira a rilanciare un franchise iconico dopo un’assenza durata 15 anni. La trama si concentra sul ritorno del Principe Adam, interpretato da Nicholas Galitzine, il quale viene richiamato sulla sua terra d’origine, Eternia, grazie al potere della Spada. Il mondo che il protagonista scoprirà sarà profondamente mutato sotto la tirannia di Skeletor, personaggio che vedrà il volto di Jared Leto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Masters of the Universe è stato mostrato con il secondo trailer in italianoSony Pictures ha pubblicato il secondo trailer italiano di Masters of the Universe, che ribadisce i presupposti narrativi del film con Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man. multiplayer.it
SOLO AL CINEMA - DATA CONFERMATA - 4 giugno - MASTERS OF THE UNIVERSE di Travis Knight con Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba In Masters Of The Universe, il regista Travis Knight riporta sul grande schermo il leggendari - facebook.com facebook