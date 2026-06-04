Mastercard sta sviluppando un sistema di pagamenti 247 che utilizza stablecoin per gestire le transazioni anche durante il fine settimana. La società ha annunciato l'integrazione di specifiche stablecoin nel suo nuovo sistema, consentendo pagamenti continui e senza interruzioni. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione della liquidità aziendale, permettendo transazioni immediate in qualsiasi momento della settimana.

Come cambierà la gestione della liquidità aziendale durante i weekend?. Quali stablecoin specifiche integrerà Mastercard nel suo nuovo sistema?. Perché i pagamenti transfrontalieri non dipenderanno più dai calendari bancari?. Chi sono i primi partner che utilizzeranno questa infrastruttura blockchain?.? In Breve Supporto per stablecoin USDC, PYUSD, USDG, USDP e SoFiUSD su reti come Ethereum e Solana.. Partner iniziali includono ARQ, CBW Bank, Cross River, Lead Bank e Nuvei.. Focus operativo iniziale su mercati degli Stati Uniti e America Latina.. Espansione globale del sistema di regolamento programmata entro il 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mastercard e Ripple: pagamenti 24/7 grazie alle stablecoin

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Visa and Mastercard arent buying the stablecoin hype for everyday payments

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