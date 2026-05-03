Negli Stati Uniti è stato approvato il Clarity Act, che vieta agli utenti di guadagnare interessi sulle stablecoin utilizzate per i pagamenti. La normativa mira a regolamentare le operazioni legate alle valute digitali e impedirne la remunerazione attraverso interessi. Le banche tradizionali hanno sostenuto questa misura, sottolineando le implicazioni legate alla tutela dei clienti e alla stabilità del sistema finanziario.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i guadagni degli utenti che detengono stablecoin?. Perché le banche tradizionali hanno spinto per vietare i rendimenti digitali?. Quali incentivi rimarranno permessi per chi utilizza le piattaforme crypto?. Come influirà questa legge sulla leadership finanziaria degli Stati Uniti?.? In Breve Senatori Tillis e Alsobrooks hanno definito il compromesso sulla sezione 404 del testo.. Brendan Petersen ha diffuso le informazioni sul provvedimento venerdì 1 maggio.. Incentivi per staking e governance rimangono ammissibili secondo le nuove regole.. Faryar Shirzad di Coinbase critica le motivazioni basate su rischi non reali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, CLARITY Act: stop agli interessi sulle stablecoin per i pagamenti

Stablecoin rewards restrictions can slow but not stop Circle's USDC, says Citigroup

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