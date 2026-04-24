Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiat

Infinite ha annunciato il lancio di nuovi conti bancari dedicati, pensati per consentire pagamenti sia in stablecoin che in valute fiat. La società ha spiegato che i servizi sono rivolti a utenti e aziende interessati a gestire fondi digitali e tradizionali attraverso un'unica piattaforma. La novità si inserisce in un mercato in rapido sviluppo, dove le soluzioni di pagamento in valute digitali stanno guadagnando sempre più spazio.

- SAN FRANCISCO, 23 aprile 2026 PRNewswire -- Infinite, la piattaforma tecnologica specializzata in pagamenti e conformità, ha annunciato oggi il lancio di Infinite Accounts: conti bancari dedicati dotati di codici di instradamento univoci che operano sia sui circuiti di pagamento tradizionali che sulle reti di stablecoin, con la collaborazione di Erebor Bank, N.A., membro della FDIC. Le aziende possono integrarsi una sola volta con la piattaforma Infinite per accedere a funzionalità complete di conto e pagamento, soggette ai termini del programma e ai limiti di transazione. Erebor Bank, N.A. fornisce l'infrastruttura bancaria regolamentata sottostante.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiat Notizie correlate Bonifici bancari bloccati dal 2 al 6 aprile: ritardi su stipendi e pagamenti. Cosa succedeIn occasione delle vacanze di Pasqua anche i bonifici andranno “in vacanza” dal 2 al 6 aprile 2026. Leggi anche: L’Africa russa. Mosca lancia una stablecoin per mettere piede nel continente Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiat; Infinite lancia conti bancari in dollari statunitensi e in stablecoin, gestiti da Erebor Bank, per le aziende statunitensi; Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico; Aurise Foundation lancia XAUE sbloccando il rendimento per RWA Gold. Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiatSAN FRANCISCO, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, la piattaforma tecnologica specializzata in pagamenti e conformità, ha annunciato oggi il lancio di Infinite Accounts: conti bancari dedicati do ... adnkronos.com Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiat x.com Basta lotte infinite per aprire gli iconici leccalecca! Chupa Chups lancia il nuovo incarto e crea una campagna pubblicitaria pazzesca Chupa Chups - facebook.com facebook