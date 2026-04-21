Dal 12 al 14 giugno 2026 si terrà la XV edizione del Marefestival – Premio Troisi, evento dedicato al cinema che si svolge sull’isola di Salina nelle Eolie. Per questa occasione, sarà presente come ospite d’onore un attore noto nel panorama cinematografico italiano. L’appuntamento annuale trasformerà l’isola in un punto di riferimento culturale, attirando pubblico e professionisti del settore. La manifestazione celebra i 15 anni del Premio Troisi, legato alla memoria di un celebre attore e regista.

Dal 12 al 14 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale italiana: la XV edizione del Marefestival – Premio Troisi, che trasformerà ancora una volta l’isola di Salina, nelle Eolie, in una vera e propria capitale del cinema. Protagonista di questa edizione speciale sarà Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano e internazionale, ospite d’onore per celebrare i 15 anni del Premio dedicato a Massimo Troisi. Un omaggio a una leggenda del cinema. Con oltre 150 film in carriera, una candidatura all’Oscar e numerosi riconoscimenti – tra cui David di Donatello, Nastri d’Argento e premi internazionali – Giannini rappresenta una delle figure più autorevoli dello spettacolo italiano.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Marefestival 2026: Giancarlo Giannini ospite d’onore per i 15 anni del Premio Troisi a Salina

Notizie correlate

Sanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi: vincitore, chi ha vintoSanremo 2026, premio Giancarlo Bigazzi: vincitore, chi ha vinto Chi ha vinto il Premio Giancarlo Bigazzi del Festival di Sanremo 2026 che stasera, 28...

Trama, cast e trailer del film di Giulio Base "Il Vangelo di Giuda". Con Giancarlo Giannini e Rupert Everett. Il video di Amica.it(askanews) – In anteprima il trailer del film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, con Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giancarlo Giannini a Salina per il Marefestival Premio Troisi; Giancarlo Giannini ospite a Salina per i 15 anni del Marefestival Premio Troisi; Sicilia/Sicilia, Giancarlo Giannini a Salina per i 15 anni del Premio Troisi; Giancarlo Giannini star al Marefestival Premio Troisi a Salina.

Giancarlo Giannini star al Marefestival Premio Troisi a SalinaDurante il Marefestival, l’isola di Salina è stata anche il palcoscenico per importanti annunci sullo sviluppo delle infrastrutture locali. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ... it.blastingnews.com

L’icona del cinema Giancarlo Giannini al Marefestival di Salina per i 15 anni del Premio TroisiIl palco di Salina si prepara ad accogliere una vera leggenda: Giancarlo Giannini sarà l’ospite d'onore della XV edizione del Marefestival Premio Troisi, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugn ... ilsicilia.it

Intervista per “La Voce dello Spettacolo”con GIANCARLO GIANNINI #GiancarloGiannini #attore #lavocedellospettacolo #intervista LA VOCE DELLO SPETTACOLO - facebook.com facebook