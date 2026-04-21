MareFestival Salina Giancarlo Giannini per i 15 anni del Premio Troisi

Durante il MareFestival Salina, si è celebrato il 15° anniversario del Premio Troisi con una presenza di rilievo nel settore cinematografico. Tra i riconoscimenti accademici e internazionali, sono stati ricordati i più di 150 film interpretati in una carriera che si estende su sei decenni, con candidature e premi come il Premio Oscar, i sei David di Donatello, i sei Nastri d’Argento, i cinque Globi d’Oro, il Prix d’interprétation masculine a Cannes e una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Ha girato oltre 150 film in 60 anni di carriera, candidato al Premio Oscar e vincitore di sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, cinque Globi d’Oro, il Prix d’interprétation masculine a Cannes e numerosi altri riconoscimenti, stella sulla Walk of Fame di Hollywood, interprete di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Marefestival 2026: Giancarlo Giannini ospite d’onore per i 15 anni del Premio Troisi a SalinaDal 12 al 14 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale italiana: la XV edizione del Marefestival – Premio Troisi, che... Premio Troisi, XV edizione Marefestival: ospite d’onore Giancarlo GianniniGrande attesa per la XV edizione di Mare Festival, madrina d'eccezione Mariagrazia Cucinotta che consegnerà il Premio Troisi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giancarlo Giannini a Salina per il Marefestival Premio Troisi; Giancarlo Giannini ospite a Salina per i 15 anni del Marefestival Premio Troisi; Marefestival 2026: Giancarlo Giannini ospite d’onore per i 15 anni del Premio Troisi a Salina; Giancarlo Giannini star al Marefestival Premio Troisi a Salina. Marefestival, Giancarlo Giannini a Salina per i 15 anni del Premio TroisiSALINA, EOLIE (MESSINA) (ITALPRESS) – Ha girato oltre 150 film in 60 anni di carriera, candidato al Premio Oscar e vincitore di sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, cinque Globi d’Oro, il ... italpress.com L’icona del cinema Giancarlo Giannini al Marefestival di Salina per i 15 anni del Premio TroisiIl palco di Salina si prepara ad accogliere una vera leggenda: Giancarlo Giannini sarà l’ospite d'onore della XV edizione del Marefestival Premio Troisi, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugn ... ilsicilia.it Il palco di Salina si prepara ad accogliere una vera leggenda: Giancarlo Giannini sarà l’ospite d'onore della XV edizione del Marefestival Premio Troisi, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno facebook