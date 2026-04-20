Durante una puntata di Otto e mezzo, il filosofo e commentatore ha espresso con forza il suo punto di vista sulla situazione in Ucraina, affermando che sostenere il paese rappresenta una difesa dei valori europei e della democrazia. La discussione si è fatta accesa quando ha criticato chi ritiene ingiustificata l’assistenza all’Ucraina, sottolineando che si tratta di una questione di difesa comune. La conversazione si è conclusa con momenti di nervosismo e urla, evidenziando la tensione tra i partecipanti.

«Una follia non continuare ad aiutare l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo l’Europa, ce ne rendiamo conto o no? La difesa dell’Ucraina è una difesa giusta, l’Ucraina sta difendendo i valori europei, la democrazia, lo stato di diritto». Mentre Letizia Moratti sta parlando a Otto e mezzo, ospite in studio di Lilli Gruber, la regia di La7 inquadra perfidamente Massimo Cacciari, in collegamento. L’immagine rappresenta plasticamente la frattura trasversale nella politica italiana: a destra l’ex sindaca di Milano, che difende la sua tesi con pacatezza. A sinistra il filosofo, che si mette le mani sulla fronte, con il capo chino, e a mezza bocca pronuncia un immancabile e disperato «mamma mia».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Massimo Cacciari si dispera e urla: la rissa dalla Gruber

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Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Letizia Moratti, Marco Travaglio e Massimo Cacciari. x.com