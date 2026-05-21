Modena Carlo Freccero gela Lilli Gruber | Questi incidenti riconducibili solo all’Islam La religione cristiana è diversa

Durante una puntata del programma televisivo, un ospite ha affermato che alcuni incidenti sono attribuibili esclusivamente all’Islam, sottolineando che la religione cristiana si differenzia da questa. L’intervento, caratterizzato da toni pacati, ha sorpreso l’altra conduttrice, poiché ha affrontato temi legati a un attacco avvenuto in città e a un caso di cronaca giudiziaria. La discussione si è svolta all’interno di un segmento dedicato a temi di attualità, con riferimenti anche a questioni politiche e sociali.

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Un intervento molto pacato nei toni, ma molto spiazzante per Lilli Gruber nei contenuti. È stato quello di Carlo Freccero nel corso della puntata di Otto e mezzo dal titolo «Il crime show della destra», dedicata in parte all’attacco compiuto da Salim El Koudri a Modena e in parte al caso Garlasco. La tesi era già tutta nel titolo e Freccero era stato chiamato a commentarla da «esperto di comunicazione», come si leggeva in sovraimpressione quando parlava. Senonché l’esperto ha deragliato dal ruolo in commedia che, forse nelle intenzioni, gli era stato assegnato e si è voluto soffermare sul tema della difficoltà di integrazione delle seconde... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Modena, Carlo Freccero gela Lilli Gruber: «Questi incidenti riconducibili solo all’Islam. La religione cristiana è diversa» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gruber: Dio, le destre e la guerra, ecco il Vangelo secondo Lilli Otto e Mezzo, Lilli Gruber attacca: "La sinistra lo sa fare?". Bersani balbettaLa festa grande per la vittoria del No al referendum rischia di sfociare nel delirio di onnipotenza a sinistra.