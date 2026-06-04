A Massa e Carrara è stato avviato un nuovo servizio di vigilanza e mediazione. Sono stati modificati gli orari di chiusura dei locali pubblici, che ora prevedono orari meno restrittivi. La misura mira a ridurre tensioni tra attività commerciali, residenti e la gestione della sicurezza pubblica. La decisione è stata presa in considerazione delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, senza specificare modalità o dettagli tecnici del servizio.

MASSA-CARRARA – Un delicato punto di equilibrio tra il diritto al divertimento, il lavoro dei locali pubblici e la sicurezza dei residenti. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta nella mattinata di oggi (4 giugno) presieduta dal prefetto di Massa-Carrara, Gaetano Cupello. Al tavolo, convocato per fare il punto sulla gestione della movida nei territori comunali di Massa e di Carrara, hanno partecipato la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il vicesindaco di Massa Andrea Cella, il rappresentante della Provincia Marco Andreani, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e i rappresentanti locali delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Fipe, Cna e Confimpresa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Massa e Carrara, via al servizio di vigilanza e mediazione: orari meno restrittivi per la chiusura

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