Mercoledì 15 aprile 2026, nelle città di Massa e Carrara, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate con l’istituzione delle cosiddette ‘zone rosse’. Questa decisione segue l’omicidio di un giovane uomo avvenuto recentemente e ha portato a una maggiore vigilanza nel territorio, coinvolgendo forze dell’ordine e servizi di emergenza. Le aree interessate sono state definite per garantire un controllo più serrato e prevenire ulteriori incidenti.

Massa Carrara, mercoledì 15 aprile 2026 – Dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni, la risposta delle istituzioni è stata immediata. Il prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello, sentiti il sindaco di Massa Francesco Persiani e la prima cittadina di Carrara Serena Arrighi, ha firmato un provvedimento restrittivo di sei mesi che trasforma i centri della movida in ‘Zone a vigilanza rafforzata’. Nella combo, il luogo in cui Giacomo Bongiorni, 47enne massese, ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni, dopo un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni, Massa, 12 aprile 2026. ANSARiccardo Dalle Luche Le sanzioni. Da questi luoghi saranno allontanati immediatamente tutti quei soggetti che risultino denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro la persona, il patrimonio, spaccio di stupefacenti o porto d’armi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scattano le ‘zone rosse’. Vigilanza rafforzata a Massa e a Carrara: ecco dove

Notizie correlate

Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e CarraraMASSA – Nella mattinata di oggi si e? tenuta un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e...

Restano le “zone rosse”. Almeno un altro mese di vigilanza rafforzataAncora una proroga delle "zone rosse", le aree di Bergamo a vigilanza rafforzata per motivi di sicurezza.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Omicidio Bongiorni, scattano le zone rosse. Martedì la fiaccolata; Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e Carrara; Zone rosse, il blitz. Stazione e treni, controlli a tappeto; Massa, altri due minori indagati per l’aggressione. Un delitto in 15 secondi.

Omicidio Bongiorni, scattano le zone rosse. Martedì la fiaccolataDopo i fatti di sabato notte arriva il Il giro di vite di Prefettura e Procura con i centri storici e le aree della movida trasformati in zone a vigilanza rafforzata. Martedì dalle 21 il corteo in r ... noitv.it

Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e CarraraMASSA - Nella mattinata di oggi si e? tenuta un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e presieduta dal Prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, ... msn.com

- Scattano le indagini dopo la rivolta al minorile - I cinque facinorosi oggetto degli accertamenti della Procura. #rovigo #carcereminorile #vocedirovigo facebook

Crac residenze per anziani, scattano arresti domiciliari e interdizioni per quattro indagati x.com