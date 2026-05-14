Massa e Carrara | la movida cambia orario chiusura posticipata all’una

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Massa e Carrara, la movida si sposta con la chiusura dei locali posticipata all’una. Questa modifica comporta nuovi orari per i locali e potenziali variazioni nei controlli nelle zone considerate rosse. Restano in vigore le restrizioni sulla vendita di alcolici e il divieto di vetro in alcune aree. Sono in arrivo aggiornamenti sulle modalità di vigilanza e sulle regole applicate durante le ore serali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come cambieranno i controlli nelle zone rosse dopo il nuovo orario?. Quali regole restano invariate per la vendita di alcolici e vetro?. Chi dovrà garantire il rispetto delle nuove norme tra i locali?. Perché le autorità hanno deciso di concedere questa mezz'ora extra?.? In Breve Nuove regole in vigore dal 15 maggio per i locali di Massa e Carrara.. Sindaci Persiani e Arrighi collaborano con i comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza.. Restano validi i divieti su vetro e alcolici da asporto stabiliti il 23 aprile.. Mezzora di tolleranza concessa per rimuovere tavoli e sedie dal suolo pubblico.. Il prefetto Gaetano Cupello ha presieduto ieri una riunione decisiva del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, definendo nuovi equilibri per la movida tra Massa e Carrara.🔗 Leggi su Ameve.eu

massa e carrara la movida cambia orario chiusura posticipata all8217una
© Ameve.eu - Massa e Carrara: la movida cambia orario, chiusura posticipata all’una
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Elezioni Massa-Carrara: il voto si divide tra Massa e la LunigianaIl rinnovo del Consiglio provinciale di Massa-Carrara si giocherà sabato 13 giugno 2026, con le operazioni elettorali che si svolgeranno dalle ore...

Confesercenti Massa-Carrara: Bennati al comando per una nuova eraFrancesco Bennati assume la presidenza provinciale di Confesercenti Toscana nell’area di Massa-Carrara.

Temi più discussi: Cultura diffusa, l’assessora Manetti a Carrara e Massa; Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. Ambulanza bloccata, arrivano i pompieri; Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 6 maggio; Maltempo in Toscana, Massa: chiama i soccorsi ma l’ambulanza rimane bloccata nel temporale – Gli aggiornamenti.

massa e carrara laMassa Carrara Mesto congedo dalla Serie B. Futuro da decidere, al vaglio alcune ipotesiNonostante la retrocessione gli apuani avevano trovato nuova linfa nelle due precedenti gare vinte contro Toscanagarden e Invicta Solcaffé ... sport.quotidiano.net

massa e carrara laGiro d'Italia 2026 verso la ToscanaPROVINCE DI LUCCA E MASSA-CARRARA: Il Granducato accoglie la gara ciclistica nazionale per antonomasia per due tappe, una delle quali è a cronometro. Date, itinerari, altimetrie ... toscanamedianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web