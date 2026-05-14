A Massa e Carrara, la movida si sposta con la chiusura dei locali posticipata all’una. Questa modifica comporta nuovi orari per i locali e potenziali variazioni nei controlli nelle zone considerate rosse. Restano in vigore le restrizioni sulla vendita di alcolici e il divieto di vetro in alcune aree. Sono in arrivo aggiornamenti sulle modalità di vigilanza e sulle regole applicate durante le ore serali.

? Domande chiave Come cambieranno i controlli nelle zone rosse dopo il nuovo orario?. Quali regole restano invariate per la vendita di alcolici e vetro?. Chi dovrà garantire il rispetto delle nuove norme tra i locali?. Perché le autorità hanno deciso di concedere questa mezz'ora extra?.? In Breve Nuove regole in vigore dal 15 maggio per i locali di Massa e Carrara.. Sindaci Persiani e Arrighi collaborano con i comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza.. Restano validi i divieti su vetro e alcolici da asporto stabiliti il 23 aprile.. Mezzora di tolleranza concessa per rimuovere tavoli e sedie dal suolo pubblico.. Il prefetto Gaetano Cupello ha presieduto ieri una riunione decisiva del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, definendo nuovi equilibri per la movida tra Massa e Carrara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa e Carrara: la movida cambia orario, chiusura posticipata all’una

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