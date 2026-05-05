Insulta personale sanitario al pronto soccorso poi aggredisce anche i carabinieri | arrestato 52enne a Latina

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Latina dopo aver rivolto insulti al personale del pronto soccorso e aver aggredito i carabinieri intervenuti. L’episodio si è verificato in un reparto di emergenza, dove il soggetto ha avuto un comportamento violento nei confronti degli operatori sanitari. Successivamente, ha anche aggredito i militari che cercavano di gestire la situazione. L’intera vicenda ha causato disordini nel nosocomio.

Trambusto in pronto soccorso a Latina dove un 52enne ha insultato il personale medico e aggredito i carabinieri intervenuti. Poi è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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