Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Monza dopo aver aggredito il personale sanitario mentre era al pronto soccorso. In precedenza, la stessa città ha visto due arresti, una donna e un uomo, coinvolti in un episodio di rapina impropria e lesioni. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti dopo aggressioni avvenute in un supermercato e in un ospedale.

Due arresti e una condanna a seguito di episodi di rapina impropria e lesioni, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Monza tra il 19 marzo e la notte successiva. Una donna italiana e un giovane somalo sono stati fermati dopo aver aggredito rispettivamente il personale di un supermercato e quello sanitario del Policlinico cittadino. Episodi di violenza a Monza Il primo episodio: rapina impropria in un supermercato Il secondo episodio: lesioni a personale sanitario al Policlinico Convalida dell’arresto e condanna Episodi di violenza a Monza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viene curato al pronto soccorso e aggredisce il personale sanitario a Monza, arrestato un 22enne

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