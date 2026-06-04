Lo scorso martedì a Marzamemi, nove persone sono state denunciate dopo una rissa scoppiata per un accendino. La discussione tra i coinvolti si è trasformata in un conflitto fisico, con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato tutti i partecipanti e formalizzato le denunce. Nessuno ha riportato ferite gravi.

Nove persone sono state denunciate dopo una rissa avvenuta lo scorso martedì a Marzamemi, borgo turistico del Siracusano. I coinvolti sono uomini tra i 19 e i 33 anni. La vicenda è stata ricostruita dagli inquirenti attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto emerso, all'origine della lite ci sarebbe stata la richiesta di un accendino, negata. Questo pretesto avrebbe innescato una discussione poi rapidamente degenerata in uno scontro fisico tra più persone. Durante la rissa due giovani sono rimasti feriti e subito trasferiti in ospedale. Alla luce di quanto accaduto, sono stati incrementati i controlli delle forze dell'ordine nella zona di Marzamemi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marzamemi, lite per un accendino degenera in rissa: nove denunce

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