Due persone sono rimaste ferite durante una rissa in una macelleria vicino alla stazione dei treni a Viareggio. L’alterco tra clienti e gestori è degenerato in una violenta colluttazione che ha coinvolto più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Viareggio, 27 maggio 2026 – Due feriti in uno scontro fra extracomunitari in una macelleria araba di Viareggio, vicino alla stazione dei treni. La lite, nel pomeriggio di oggi 27 maggio, è stata fra i gestori e tre avventori. Secondo le prime informazioni anche altre persone sarebbero rimaste ferite, pare in modo lieve. Sono intervenute le forze di polizia e i carabinieri che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto tre equipaggi del 118: l'auto col medico e due ambulanze. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale. Proteste vengono registrate da parte degli abitanti, molto spaventati per tali episodi che, hanno detto, non è la prima volta che accadono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lite degenera, rissa fra gestori e clienti in una macelleria: due persone ferite

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