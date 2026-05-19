Ponza lite degenera in rissa con coltelli | in quattro feriti e arrestati uno portato in elicottero a Latina

Nella notte a Ponza, una discussione tra quattro giovani è sfociata in una rissa con l’utilizzo di coltelli. Durante l’episodio, sono stati colpiti diversi soggetti, tra cui un uomo di 31 anni che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Goretti di Latina. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, quattro persone sono state arrestate. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i coinvolti, che hanno riportato ferite di diversa entità.

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