Ponza lite degenera in rissa con coltelli | in quattro feriti e arrestati uno portato in elicottero a Latina
Nella notte a Ponza, una discussione tra quattro giovani è sfociata in una rissa con l’utilizzo di coltelli. Durante l’episodio, sono stati colpiti diversi soggetti, tra cui un uomo di 31 anni che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Goretti di Latina. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, quattro persone sono state arrestate. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i coinvolti, che hanno riportato ferite di diversa entità.
La lite tra quattro giovani è degenerata nella notte con coltellate e feriti. Un 31enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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