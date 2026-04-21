Secondo indiscrezioni, Marvel avrebbe deciso di ripartire dai membri originali degli X-Men per il reboot della serie. Le voci circolano da tempo, senza conferme ufficiali, riguardo ai personaggi che potrebbero essere protagonisti del nuovo progetto. La scelta di puntare sui membri storici del team sembra indicare un ritorno alle radici della saga mutante, ma non sono state ancora diffuse dettagli ufficiali sulla produzione.

Continuano a rincorrersi le voci sulla possibile squadra di mutanti che sarà protagonista della prima versione targata Marvel Studios del fumetto in quella che è già chiamata la Mutant Saga Jake Schreier sta rilanciando la saga degli X-Men per i Marvel Studios, e tutti gli occhi sono ora puntati su ciò che ha in serbo per una nuova interpretazione degli eroi mutanti. Se le voci secondo cui Sadie Sink interpreterà Jean Grey in Spider-Man: Brand New Day sono corrette, allora potremo aspettarci di incontrare il primo membro della squadra già quest'estate. I Marvel Studios deve fare le cose per bene, poiché questi personaggi saranno quasi certamente il punto focale della narrazione dell'MCU nel prossimo decennio, se tutto andrà secondo i piani.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Men, Marvel ripartirà da questi membri originali del team per il reboot

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