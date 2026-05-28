La seconda stagione di X-Men ’97 sarà disponibile su Disney+ a partire da luglio. La serie, prodotta da Marvel Animation e Disney+, ha ottenuto un buon riscontro sia tra il pubblico che tra i critici. La prima stagione ha riscosso successo e ora si attende il debutto della nuova stagione. La piattaforma di streaming ha annunciato ufficialmente la data di uscita, senza specificare ulteriori dettagli sulla trama o sui contenuti.

Marvel Animation e Disney+ hanno annunciato in via ufficiale la data di debutto della seconda stagione di X-Men ’97, l’acclamata serie originale che ha saputo conquistare le platee globali e la critica specializzata. I nuovi e attesissimi episodi faranno il loro esordio in esclusiva all’interno del catalogo streaming a partire dal prossimo 1° luglio, posizionandosi come uno dei pilastri dell’offerta estiva della piattaforma per tutti gli appassionati dei fumetti e delle grandi narrazioni seriali. Il lancio dei nuovi capitoli poggia sulle fondamenta di un successo commerciale e d’immagine straordinario registrato dal blocco di episodi precedente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I mutanti Marvel stanno per tornare: la seconda stagione di X-Men ’97 arriva a luglio su Disney+

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