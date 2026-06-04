La tennista ucraina ha raggiunto la semifinale al Roland Garros, dove affronterà una rivale russa. In passato ha praticato corsa e sport acquatici. Ha anche avuto diagnosi di disturbi alimentari. La giocatrice ha vissuto un periodo di guerra nel suo paese, che ha influenzato la sua carriera e vita personale.

Marta Kostyuk è in semifinale al Roland Garros dopo una vittoria sofferta e pesantissima, arrivata al termine di tre set durissimi contro Elina Svitolina: 6-4 2-6 7-6. Ora la attende la russa Mirra Andreeva, e il contesto va ben oltre il tennis. La rivalità sportiva si intreccia ancora una volta con la geopolitica, in una tensione che la tennista ucraina non ha mai nascosto. Kostyuk ha ribadito infatti che non stringerà la mano alle avversarie russe e bielorusse, posizione mantenuta dal 2022. E il precedente aggiunge benzina al dibattito: proprio a Madrid, quando conquistò il suo primo Masters 1000 Wta, il successo arrivò contro la Andreeva, e anche in quell’occasione la mancata stretta di mano a fine match fece molto parlare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marta Kostyuk: la corsa, gli sport acquatici, il passato di disturbi alimentari e la guerra

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