Samurai Jay è stato ospite a Le Iene, dove ha condiviso la sua esperienza con i disturbi alimentari. Ha mostrato alcune foto del suo passato, rivelando di aver perso circa 40 kg in pochi mesi. La sua testimonianza si inserisce nel contesto del successo ottenuto con il suo ultimo progetto e il Festival di Sanremo 2026. La narrazione si concentra sui momenti difficili vissuti durante il percorso di perdita di peso.

Dopo il successo di Sta Andando Tutto al Contrario e il boom arrivato con il Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay ha deciso di raccontare una parte molto dolorosa della sua vita. In occasione di un servizio de Le Iene ambientato sul Vesuvio – con tanto di falò notturno – il cantante napoletano ha mostrato a Nicolò De Devitiis vecchie foto e parlato apertamente dei disturbi alimentari, del bullismo subito durante l’adolescenza e del percorso che lo ha portato a stare meglio. Samurai Jay prima di diventare famoso (Le Iene) L’artista ha spiegato che per anni si è sentito “ grasso, strano e diverso ” e che il rapporto con il proprio corpo è diventato sempre più complicato già a partire dai 14 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Samurai Jay a Le Iene: il racconto sui disturbi alimentari e le foto del suo passato. “Ho perso 40 kg in pochi mesi”

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