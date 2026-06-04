A Marsciano si tiene il “Palio delle Botti”, evento tradizionale che coinvolge otto rioni della città. La manifestazione celebra la storia locale e rafforza il senso di comunità attraverso le attività delle associazioni e la partecipazione dei residenti. L’evento si svolge ogni anno, con un programma ricco e molto partecipato, che mette in risalto la forza e l’identità dei rioni. La festa rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione delle tradizioni locali.

"Un evento che rappresenta l’anima di Marsciano, la nostra storia, la capacità di fare comunità, la forza dei rioni e delle associazioni che ogni anno rendono possibile un programma ricco e partecipato". Così il sindaco Michele Moretti ha definito il “Palio delle Botti“, che torna ad animare il centro storico della città con gare di spinta delle botti, rievocazioni medievali, spettacoli, musica, taverne e iniziative culturali. L’edizione 2026 si terrà da sabato 13 a domenica 21 giugno e ieri è stata presentata a Perugia (nella foto), in Consiglio regionale, dal consigliere regionale Cristian Betti, il primo cittadino di Marsciano,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marsciano si illumina con il “Palio delle Botti“. La tradizione si rinnova con l’energia degli otto rioni

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