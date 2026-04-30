Pallacanestro si rinnova la tradizione con qualche novità Trofeo Città di Prato Ora è internazionale

Il Torneo Città di Prato nel settore della pallacanestro si rinnova, introducendo alcune novità e ampliando il suo raggio d’azione. L'evento, che si svolge tradizionalmente in questa provincia, torna quest'anno con un carattere internazionale, attirando squadre provenienti da diversi paesi. La competizione, riservata agli appassionati di basket vintage, riprende il suo consueto calendario e si prepara a ospitare numerosi partecipanti.

Torna il Torneo Città di Prato, l’appuntamento dedicato agli amanti del basket vintage. Non mancano le novità per questa sesta edizione: a differenza degli scorsi anni, la manifestazione si svolgerà in tre giorni (e non due), ossia da domani a domenica, e soprattutto sarò aperta per la prima volta a squadre internazionali, con tre compagini provenienti dalla Gran Bretagna, e avrà anche una caratura femminile, con quattro formazioni al via. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Street Basket Prato in collaborazione con Lega MaxiBasket e CSI, e con il patrocinio del Coni, dell’associazione di medicina sportiva di Prato, del Comune e della Provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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