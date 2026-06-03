Marsciano torna il Palio delle Botti | tutto il programma
A Marsciano torna il Palio delle Botti con una nuova edizione. La manifestazione, tra le più radicate e partecipate del territorio, prevede un programma che coinvolge diverse giornate. La competizione si svolge con prove e gare tra i vari rioni della città, coinvolgendo atleti e volontari locali. L’evento si svolge secondo un calendario ufficiale, con attività che includono anche momenti di intrattenimento e la cerimonia di premiazione finale.
Tra le manifestazioni più identitarie e partecipate del territorio, il Palio delle Botti torna a Marsciano per una nuova edizione. Il programma dell’evento 2026, che si terrà da sabato 13 a domenica 21 giugno, è stato presentato a Perugia, in Consiglio regionale, mercoledì 3 giugno. All’incontro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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