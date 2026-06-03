Marsciano torna il Palio delle Botti | tutto il programma

Notizia in breve

A Marsciano torna il Palio delle Botti con una nuova edizione. La manifestazione, tra le più radicate e partecipate del territorio, prevede un programma che coinvolge diverse giornate. La competizione si svolge con prove e gare tra i vari rioni della città, coinvolgendo atleti e volontari locali. L’evento si svolge secondo un calendario ufficiale, con attività che includono anche momenti di intrattenimento e la cerimonia di premiazione finale.