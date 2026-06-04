Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”, è morta a 56 anni. La causa della morte sarebbe legata al dolore per la scomparsa del marito, avvenuta circa un anno prima. La scrittrice aveva espresso dolore per la perdita dell’uomo che considerava il suo grande amore. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia.

“ Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita”. In un comunicato trasmesso all’agenzia francese Afp, i famigliari della dell’artista franco-iraniana, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film “Persepolis”, hanno dato notizia della sua morte. Aveva 56 anni. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. L’adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l’infanzia dell’autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”: “Stroncata dal dolore per la morte del marito Mattias, l’amore della sua vita”

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È morta Marjane Satrapi: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

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