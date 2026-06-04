Addio a Marjane Satrapi l’autrice di Persepolis aveva 56 anni Morta di amore a un anno dalla scomparsa del marito

Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta a 56 anni. La sua scomparsa è avvenuta circa un anno dopo la perdita del marito. Satrapi, fumettista e regista franco-iraniana, era nota per la sua graphic novel e il film tratti da essa. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua opera ha ricevuto riconoscimenti internazionali ed è considerata un punto di riferimento nel panorama culturale.

Si è spenta a 56 anni Marjane Satrapi, fumettista e regista franco-iraniana conosciuta in tutto il mondo per Persepolis, prima graphic novel e poi film. A dare la notizia è stato il suo entourage, come riporta Le Parisien. In un comunicato affidato all’agenzia AFP, i familiari spiegano che l’artista «è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita». Ripa, produttore, attore e sceneggiatore, era morto l’8 aprile 2025 al termine di una lunga malattia, e su Instagram lei aveva affidato il proprio dolore a poche parole, «I Lost the love of my life». Secondo Le Point era ricoverata da un paio di mesi in una clinica di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Open.online

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