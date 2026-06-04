Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è deceduta a 56 anni. La sua morte è stata descritta come conseguenza di un dolore profondo legato alla perdita del marito, Mattias Ripa. I due si erano conosciuti a Parigi, dove avevano instaurato una relazione che durava da tempo. La scrittrice non aveva mai superato la scomparsa del marito, secondo quanto riferito. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli.

Si conobbero a Parigi, la città dell'amore. E quello tra Marjane Satrapi, regista franco-iraniana morta oggi a 56 anni, e Mattias Ripa fu davvero un'amore totalizzante. Chi li conosceva descriveva il loro rapporto come una vera e propria simbiosi intellettuale e,affettiva. Lui, produttore, attore e sceneggiatore, sosteneva Marjane in ogni sua battaglia artistica e politica, condividendo con lei anche il set e la produzione di diversi progetti cinematografici, tra cui i film La bande des Jotas (2012) e Dear Paris (2024). Erano uno la metà dell'altro. Per questo, quando l’8 aprile 2025, Mattias Ripa morì prematuramente all’età di 53 anni, il dolore per Marjane fu devastante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marjane Satrapi «è morta di dolore», l'autrice di Persepolis e l'amore per il marito Mattias Ripa: non aveva mai superato la sua scomparsa

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Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

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É morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, a darne notizia è stato il suo entourage: Marj x.com

È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis reddit

È morta Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis aveva 56 anni: Si è spenta di tristezza un anno dopo il maritoÈ morta la disegnatrice franco-iraniana Marjane satrapi, popolare per Persepolis. La donna è scomparsa, si legge in una nota, di tristezza a un anno dalla morte del marito. fanpage.it

Marjane Satrapi è morta: addio all'autrice di Persepolis un anno dopo la tragica scomparsa del maritoMarjane Satrapi è morta: l'artista franco-iraniana si è spenta a soli 56 anni, a poco più di un anno dalla scomparsa dell'amore della sua vita ... libero.it