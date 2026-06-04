Marjane Satrapi è morta di dolore l' autrice di Persepolis e l' amore per il marito Mattias Ripa | non aveva mai superato la sua scomparsa

Da ilmessaggero.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è deceduta a 56 anni. La sua morte è stata descritta come conseguenza di un dolore profondo legato alla perdita del marito, Mattias Ripa. I due si erano conosciuti a Parigi, dove avevano instaurato una relazione che durava da tempo. La scrittrice non aveva mai superato la scomparsa del marito, secondo quanto riferito. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si conobbero a Parigi, la città dell'amore. E quello tra Marjane Satrapi, regista franco-iraniana morta oggi a 56 anni, e Mattias Ripa fu davvero un'amore totalizzante. Chi li conosceva descriveva il loro rapporto come una vera e propria simbiosi intellettuale e,affettiva. Lui, produttore, attore e sceneggiatore, sosteneva Marjane in ogni sua battaglia artistica e politica, condividendo con lei anche il set e la produzione di diversi progetti cinematografici, tra cui i film La bande des Jotas (2012) e Dear Paris (2024). Erano uno la metà dell'altro. Per questo, quando l’8 aprile 2025, Mattias Ripa morì prematuramente all’età di 53 anni, il dolore per Marjane fu devastante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

marjane satrapi 232 morta di dolore l autrice di persepolis e l amore per il marito mattias ripa non aveva mai superato la sua scomparsa
© Ilmessaggero.it - Marjane Satrapi «è morta di dolore», l'autrice di Persepolis e l'amore per il marito Mattias Ripa: non aveva mai superato la sua scomparsa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

Video Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice di “Persepolis”: “Stroncata dal dolore per la morte del marito Mattias, l’amore della sua vita”

Leggi anche: Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di "Persepolis". Aveva 56 anni

Temi più discussi: Il pipistrello fantasma Usa vola sul Pacifico: il drone che può cambiare la guerra aerea; Cade mentre scatta foto in costiera amalfitana e muore; La Danimarca si prepara alla guerra: piano per mobilitare 180mila riservisti; Mediolanum: In Italia difficile fare shopping.

marjane satrapi marjane satrapi è mortaÈ morta Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis aveva 56 anni: Si è spenta di tristezza un anno dopo il maritoÈ morta la disegnatrice franco-iraniana Marjane satrapi, popolare per Persepolis. La donna è scomparsa, si legge in una nota, di tristezza a un anno dalla morte del marito. fanpage.it

marjane satrapi marjane satrapi è mortaMarjane Satrapi è morta: addio all'autrice di Persepolis un anno dopo la tragica scomparsa del maritoMarjane Satrapi è morta: l'artista franco-iraniana si è spenta a soli 56 anni, a poco più di un anno dalla scomparsa dell'amore della sua vita ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web