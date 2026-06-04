La prima volta che si è parlato di Persepolis, era alle medie, attraverso il film d’animazione. La persona che ha scritto il testo ha pensato alla forza della creatrice, considerandola un esempio personale.

La prima volta che ho sentito parlare di Persepolis ero e medie, attraverso il film d’animazione, e la prima cosa che ho pensato è stata: “Wow, questa donna ha una forza che vorrei avere anche io”. Persepolis è una storia che non dimenticherò mai e poi mai, mi è rimasta così impressa, che quando, da più grande, mi sono ritrovata a leggere il fumetto, ho pianto quasi a ogni pagina. E da allora, ogni volta che sento parlare dell’Iran, io lo vedo ancora con i suoi occhi, e mi sale la sua collera e la collera di tutte quelle donne. Ecco quindi, che quando stamattina, ho letto della sua scomparsa, dire che ci sono rimasta male è riduttivo, ho provato proprio un vuoto nel petto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Marjane Satrapi, la donna che ci ha insegnato a guardare l’Iran negli occhi

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