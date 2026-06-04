La letteratura, il fumetto e il cinema internazionale perdono una delle loro figure più originali e influenti. È morta all'età di 56 anni l'artista, scrittrice e regista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo grazie al graphic novel Persepolis e al successivo adattamento cinematografico d'animazione. La notizia è stata diffusa dal suo entourage e rilanciata dalla stampa francese, citando una comunicazione della famiglia. Nata nel 1969 a Rasht e cresciuta a Teheran, Satrapi era riuscita come pochi altri autori a trasformare una vicenda personale in un racconto universale, offrendo al pubblico occidentale uno sguardo diretto sulla rivoluzione islamica, sulla guerra Iran-Iraq e sulle contraddizioni della diaspora iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilgiornale.it - Addio a Marjane Satrapi, la voce che raccontò l'Iran al mondo attraverso Persepolis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di “Persepolis”, aveva 56 anni

Leggi anche: Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis: il dolore mai superato per la morte del marito

Argomenti più discussi: Napoli, raro esemplare succiacapre si rifugia in un hangar dell’aeroporto: salvato; Grazia a Nicole Minetti, Procura generale dà parere positivo: False le notizie su festini e droga.

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anniAGI - L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla graphic novel e al film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come appreso dall'AFP da un membro del ... msn.com

Addio a Marjane Satrapi, autrice di PersepolisL'artista franco-iraniana è morta a 56 anni. La sua famiglia ha comunicato che la causa è stata il dolore per la perdita del marito, Mattias Ripa, scomparso nel 2025 ... italiaoggi.it