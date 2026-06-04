Marjane Satrapi, nota per il suo lavoro nel mondo dei fumetti, era anche una traduttrice di culture e di storie. Per anni è stata identificata principalmente come autrice di graphic novel, ma il suo talento si estendeva anche alla traduzione di testi e di mondi diversi. La sua passione per la vita e l’umanità si rifletteva nella varietà delle sue attività, che includevano anche il lavoro di traduttrice.

Per raccontare Marjane Satrapi bisogna partire da un equivoco. Per anni l'abbiamo considerata una fumettista. Una delle più grandi, certo. Ma pur sempre una fumettista. In realtà Satrapi era qualcosa di molto più raro: una traduttrice di mondi. Una di quelle persone capaci di prendere un Paese intero, una rivoluzione, un esilio, una ferita privata e trasformarli in immagini così semplici da sembrare inevitabili. Ora che Marjane Satrapi è morta a 56 anni, poco più di un anno dopo la scomparsa del marito Mattias Ripa, il rischio è quello di ridurla ancora una volta a Persepolis. Sarebbe comprensibile. È il libro che ha cambiato tutto. Ma sarebbe anche profondamente ingiusto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Marjane Satrapi era una traduttrice di mondi che amava la vita e l'umanità

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La scomparsa di Marjane Satrapi a soli 56 anni è un dolore immenso. Con il capolavoro Persepolis ha raccontato al mondo il suo Iran, la Rivoluzione e l'esilio, dando voce a generazioni in lotta per la libertà. Una graphic novel immortale. Che la terra ti sia lie x.com

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