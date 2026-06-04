Nel 2015, la fumettista e regista ha partecipato a un esercizio di autoanalisi, rispondendo a domande su vari aspetti della sua vita. Ora, in un’intervista recente, ha espresso il desiderio che l’intelligenza prevalga sulla stupidità. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti dell’intervista o sui motivi di questa dichiarazione. La discussione si è concentrata sulle sue opinioni personali e non sono stati citati eventi specifici o dichiarazioni ufficiali.

Noi l’abbiamo incontrata nel 2015. A. A chi o a che cosa vorrebbe assomigliare? «Un corvo, è il mio animale preferito». B. A chi o che cosa assomiglia? «Lee Van Cleef». C. A chi o che cosa assomiglierà tra dieci anni? «A me, solo più vecchia». D. Dove vorrebbe essere ora? «Sul set di un film». E. Che cosa la rende bella? «Il riso». F. Qual è il suo motto? «Morte agli idioti!». G. In che cosa eccelle? «L’amicizia». H. Che cosa detesta più di tutto? «La stupidità». I. Qual è la sua parolaccia preferita? «Cazzo!». J. Che cosa fa per rilassarsi? «Fumo». K. Che cosa c’è sul suo comodino? «Sigarette, libri, una bottiglia d'acqua, un’aspirina». L. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marjane Satrapi dalla A alla Z: «Spero che l’intelligenza prevalga sulla stupidità»

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