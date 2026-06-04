Marjane Satrapi addio all’autrice di Persepolis | È morta di dolore

Da cinemaserietv.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata diffusa dai suoi rappresentanti. La fumettista e regista franco-iraniana è deceduta a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua opera più nota, Persepolis, ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

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Il mondo del fumetto e del cinema perde una delle sue voci più importanti. Marjane Satrapi, fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana conosciuta in tutto il mondo per Persepolis, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata confermata dai familiari attraverso un comunicato rilasciato da Afp. I familiari hanno spiegato che l’artista “è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita”. Ripa, sceneggiatore, attore e produttore, è scomparso ad aprile 2025 all’età di 53 anni. Nel profilo ufficiale di Satrapi su IG, ci sono pochi post, tutti sulla scomparsa del marito. Autrice... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Addio SATRAPI, lautrice di PERSEPOLIS che sfidò il REGIME IRANIANO

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