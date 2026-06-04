Marjane Satrapi, autrice di Persepolis, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata diffusa dai suoi rappresentanti. La fumettista e regista franco-iraniana è deceduta a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua opera più nota, Persepolis, ha ottenuto riconoscimenti internazionali.

Il mondo del fumetto e del cinema perde una delle sue voci più importanti. Marjane Satrapi, fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana conosciuta in tutto il mondo per Persepolis, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata confermata dai familiari attraverso un comunicato rilasciato da Afp. I familiari hanno spiegato che l’artista “è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita”. Ripa, sceneggiatore, attore e produttore, è scomparso ad aprile 2025 all’età di 53 anni. Nel profilo ufficiale di Satrapi su IG, ci sono pochi post, tutti sulla scomparsa del marito. Autrice... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Marjane Satrapi, addio all’autrice di Persepolis: “È morta di dolore”

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Addio SATRAPI, lautrice di PERSEPOLIS che sfidò il REGIME IRANIANO

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Addio a Marjane Satrapi, morta a 56 anni l’artista iraniana autrice del film “Persepolis”, la famiglia: “Spenta per il dolore”Marjane Satrapi, artista iraniana nota per aver scritto e diretto il film “Persepolis”, è morta a 56 anni.

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Addio, Marjane. E Grazie, per averci regalato uno di quei Fumetti per cui vale davvero la dicitura Da leggere almeno una volta nella vita. Ci ha lasciato, a 56 anni, l'artista Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis, per il dolore dalla scomparsa del marito un an x.com

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

Marjane Satrapi è morta: addio all'autrice di Persepolis un anno dopo la tragica scomparsa del maritoMarjane Satrapi è morta: l'artista franco-iraniana si è spenta a soli 56 anni, a poco più di un anno dalla scomparsa dell'amore della sua vita ... libero.it

Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di PersepolisL’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. repubblica.it