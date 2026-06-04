Marjane Satrapi, artista iraniana nota per aver scritto e diretto il film “Persepolis”, è morta a 56 anni. La famiglia ha annunciato che la sua morte è avvenuta a causa di un dolore profondissimo, poco più di un anno dopo la scomparsa del marito, con cui era molto legata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause precise della morte.

“Marjane Satrapi - si legge in un comunicato dei suoi familiari- è morta di dolore un poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Proprio la sua scomparsa avrebbe profondamente segnato gli ultimi anni della moglie, che sarebbe caduta in depressione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Marjane Satrapi, morta a 56 anni l’artista iraniana autrice del film “Persepolis”, la famiglia: “Spenta per il dolore”

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