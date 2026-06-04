Marisa Angelini | La sanità della Valnerina inizia una nuova vita

Notizia in breve

La sanità nella Valnerina cambia rotta, secondo la sindaca di Monteleone di Spoleto. La nuova fase si apre con l’apertura di un nuovo centro di assistenza sanitaria, che sostituisce le strutture precedenti. La struttura fornirà servizi di base e assistenza di emergenza alla popolazione locale. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di risposta. La realizzazione del progetto è stata completata e il centro è ora operativo.