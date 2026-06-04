Marisa Angelini | La sanità della Valnerina inizia una nuova vita
La sanità nella Valnerina cambia rotta, secondo la sindaca di Monteleone di Spoleto. La nuova fase si apre con l’apertura di un nuovo centro di assistenza sanitaria, che sostituisce le strutture precedenti. La struttura fornirà servizi di base e assistenza di emergenza alla popolazione locale. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di risposta. La realizzazione del progetto è stata completata e il centro è ora operativo.
«La sanità della Valnerina inizia una nuova vita». Con queste parole la sindaca di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, ha salutato l’entrata in funzione delle nuove Case di Comunità di Norcia e Cascia, strutture destinate a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale a beneficio dei cittadini dei dieci Comuni del Distretto della Valnerina. Secondo la sindaca Angelini, si tratta di un risultato particolarmente significativo perché arriva al termine di un percorso iniziato quasi dieci anni fa, all’indomani del devastante Terremoto del Centro Italia del 2016. Un lungo cammino che oggi restituisce al territorio servizi essenziali più vicini ai cittadini e in grado di rispondere in modo più efficace ai bisogni sanitari e sociali delle comunità locali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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