A Milano si inizia a parlare di una nuova linea della metro | la M6

A Milano, si discute della possibilità di introdurre una nuova linea della metropolitana, denominata M6. Iniziative pubbliche di informazione sono state organizzate in almeno dieci incontri, svolti di persona e distribuiti nel corso di otto mesi. Il progetto ha un costo stimato di 135mila euro e coinvolge diverse fasi di discussione con la cittadinanza.

Palazzo Marino vuole iniziare a ideare una nuova linea metropolitana per la città (e vuole coinvolgere più persone possibili) Almeno dieci incontri pubblici diffusi e in presenza, una durata complessiva di otto mesi e un valore stimato di 135mila euro. Sono queste le principali caratteristiche del percorso partecipativo che accompagnerà lo sviluppo della futura linea metropolitana M6, per il quale il comune di Milano ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a operatori economici qualificati. I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 12 maggio 2026. L’avviso ha carattere esplorativo ed è finalizzato a individuare gli operatori che saranno poi invitati alla successiva procedura di affidamento, a cui seguirà una ulteriore finestra temporale per l’invio delle proposte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nuova metro M6 MILANO i cittadini potranno scegliere fermate e tracciato

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