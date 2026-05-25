Sanità donazione multiorgano al ' Lotti' | inizia una nuova vita per 4 trapiantati

Da pisatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un intervento di donazione multiorgano si è svolto nel blocco operatorio di un ospedale toscano, permettendo a quattro pazienti in lista d'attesa di ricevere trapianti. L'operazione ha coinvolto il prelievo e la distribuzione di organi, contribuendo a salvare quattro vite. La procedura, complessa e coordinata, ha coinvolto diverse équipe mediche specializzate. I pazienti trapiantati sono stati trasferiti in terapia intensiva per il post-operatorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel blocco operatorio dell'ospedale ‘Felice Lotti’ di Pontedera ha avuto luogo un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a 4 pazienti in lista d'attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale donatore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piombino, riuscita la prima donazione d’organo a cuore fermo: "Una nuova speranza di vita"A Piombino, all’ospedale “Villamarina”, si è concluso con successo il primo intervento di donazione di organi a cuore fermo.

Leggi anche: Sanità, l'ecografo arriva "al letto del paziente": la nuova donazione dell'Afmf per il Morgagni-Pierantoni

Temi più discussi: Verduno, primo trapianto multiorgano da donatore a cuore fermo: prelevati fegato, reni e cornee; eseguito il primo prelievo multiorgano all’ospedale Maria Santissima Addolorata Archivi; Prelievo multiorgano di fegato, reni e cornee al policlinico di Catania; Aorn Caserta in piazza per prevenire e per sensibilizzare su donazioni e trapianti.

eseguito il primo prelievo multiorgano all’ospedale Maria Santissima AddolorataEseguito all’Ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla il primo prelievo multiorgano della struttura. L’intervento ha consentito il prelievo di fegato, reni e cornee da una donna ricoverat ... sanitainsicilia.it

sanità donazione multiorgano alPrelievo multiorgano di fegato, reni e cornee al policlinico di CataniaUn prelievo multiorgano è stato eseguito, nel presidio Rodolico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania, su una donna deceduta a causa di un grave dan ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web