Sanità donazione multiorgano al ' Lotti' | inizia una nuova vita per 4 trapiantati
Un intervento di donazione multiorgano si è svolto nel blocco operatorio di un ospedale toscano, permettendo a quattro pazienti in lista d'attesa di ricevere trapianti. L'operazione ha coinvolto il prelievo e la distribuzione di organi, contribuendo a salvare quattro vite. La procedura, complessa e coordinata, ha coinvolto diverse équipe mediche specializzate. I pazienti trapiantati sono stati trasferiti in terapia intensiva per il post-operatorio.
Nel blocco operatorio dell'ospedale ‘Felice Lotti’ di Pontedera ha avuto luogo un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a 4 pazienti in lista d'attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale donatore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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