Marina tre giorni di musica con Beaches Brew
In città si sono svolti tre giorni di musica con il festival Marina, che ha visto esibirsi anche il gruppo giapponese Super Jet Kinoko, noto per la loro musica new wave mushroom trance. La manifestazione ha portato sul palco artisti provenienti da vari Paesi, creando un palinsesto ricco di generi diversi. Numerosi spettatori hanno partecipato, riempiendo le aree dedicate all’evento. La manifestazione si è conclusa ieri sera con un grande concerto finale.
Dal Giappone, con i paladini della new wave mushroom trance Super Jet Kinoko, alla Repubblica Democratica del Congo, con la ’musica spazzatura’ di Fulu Miziki: dodici stati, quattro continenti coinvolti, oltre venti artisti in cartellone e tre giorni di concerti a ingresso gratuito sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Sono questi i numeri della tredicesima edizione di Beaches Brew, il festival di Bronson Produzioni che dal 9 all’11 giugno tornerà all’Hana-Bi in un ormai consolidato appuntamento alla scoperta della nuova musica globale. "Beaches Brew è un festival di esplorazione e scoperta – spiega il direttore artistico Christopher Angiolini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Beaches Brew 2026, tre giorni di musica globale sulla spiaggia di Marina di Ravenna; Marina, tre giorni di musica con Beaches Brew; Beaches Brew 2026 torna a Marina di Ravenna: tre giorni di musica internazionale e ingresso gratuito; Marina di Ravenna, dal 9 all’11 giugno torna il Festival Beaches Brew all’Hana-Bi, tre giorni alla scoperta della nuova musica globale.
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