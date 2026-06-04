marina tre giorni di musica con beaches brew

Notizia in breve

In città si sono svolti tre giorni di musica con il festival Marina, che ha visto esibirsi anche il gruppo giapponese Super Jet Kinoko, noto per la loro musica new wave mushroom trance. La manifestazione ha portato sul palco artisti provenienti da vari Paesi, creando un palinsesto ricco di generi diversi. Numerosi spettatori hanno partecipato, riempiendo le aree dedicate all’evento. La manifestazione si è conclusa ieri sera con un grande concerto finale.