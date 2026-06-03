Beaches Brew tredicesima edizione tra quattro continenti e oltre venti artisti

La tredicesima edizione di Beaches Brew si svolge sulla spiaggia di Marina di Ravenna, con tre giorni di concerti gratuiti. L'evento coinvolge dodici paesi e quattro continenti, con la partecipazione di più di venti artisti. I concerti si tengono all'aperto, sulla spiaggia, e l'iniziativa si svolge su più di una località internazionale.

Dodici Paesi, quattro continenti coinvolti, oltre venti artisti in cartellone e tre giorni di concerti a ingresso gratuito sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Sono questi i numeri della XIII edizione di Beaches Brew, il festival organizzato da Bronson Produzioni che dal 9 all'11 giugno tornerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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