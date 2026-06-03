Beaches Brew tredicesima edizione tra quattro continenti e oltre venti artisti

Da ravennatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La tredicesima edizione di Beaches Brew si svolge sulla spiaggia di Marina di Ravenna, con tre giorni di concerti gratuiti. L'evento coinvolge dodici paesi e quattro continenti, con la partecipazione di più di venti artisti. I concerti si tengono all'aperto, sulla spiaggia, e l'iniziativa si svolge su più di una località internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dodici Paesi, quattro continenti coinvolti, oltre venti artisti in cartellone e tre giorni di concerti a ingresso gratuito sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Sono questi i numeri della XIII edizione di Beaches Brew, il festival organizzato da Bronson Produzioni che dal 9 all'11 giugno tornerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reality Writes Ep. 03.09: The 4th Annual Ashland Mystery Festival Author Lineup Revealed!

Video Reality Writes Ep. 03.09: The 4th Annual Ashland Mystery Festival Author Lineup Revealed!

Notizie e thread social correlati

Beaches Brew, torna il festival all'Hana-Bi di Marina di RavennaDa martedì 9 a giovedì 11 giugno, sulla spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna, si svolge il festival Beaches Brew.

Supernova, al via la quarta edizione: oltre 20 artisti dal mondo per quattro giornate di performing artsDal 7 al 10 maggio si svolge la quarta edizione di Supernova, una rassegna dedicata alle arti performative.

Argomenti più discussi: Beaches Brew 2026: la line-up completa della tredicesima edizione; Beaches Brew – Harbour Breeze, evento speciale per Ravenna Capitale del Mare.

beaches brew beaches brew tredicesima edizioneBeaches Brew, tredicesima edizione tra quattro continenti e oltre venti artistiDodici Paesi, quattro continenti coinvolti, oltre venti artisti in cartellone e tre giorni di concerti a ingresso gratuito sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Sono questi i numeri della XIII edizione ... ravennatoday.it

beaches brew beaches brew tredicesima edizioneBeaches Brew 2026 torna a Marina di Ravenna: tre giorni di musica internazionale e ingresso gratuitoÈ stata presentata in Comune a Ravenna la XIII edizione di Beaches Brew, il festival musicale che dal 9 all’11 giugno tornerà sulla spiaggia di Marina di ... ravennanotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web