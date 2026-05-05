Beaches Brew torna il festival all' Hana-Bi di Marina di Ravenna
Da martedì 9 a giovedì 11 giugno, sulla spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna, si svolge il festival Beaches Brew. L’evento si svolge in tre giornate gratuite e si svolge in uno degli stabilimenti balneari più noti della Riviera romagnola. La manifestazione apre ufficialmente la stagione dei festival estivi italiani, offrendo musica e intrattenimento sulla spiaggia.
Da martedì 9 a giovedì 11 giugno sulla spiaggia delll’Hana-Bi di Marina di Ravenna ritorna Beaches Brew, l’appuntamento che inaugura l’estate italiana dei festival: una tre giorni completamente gratuita ambientata in uno degli Stabilimenti Balneari più iconici della Riviera romagnola. Il progetto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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