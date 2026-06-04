Marina Berlusconi l’accusa sull’archiviazione del padre Silvio | Cinque mesi per saperlo? Se l’esito fosse stato opposto…

Marina Berlusconi ha commentato l’archiviazione del padre, affermando che ci sono volti cinque mesi per conoscere l’esito. La sua principale osservazione riguarda la tempistica con cui la decisione del giudice di Firenze è stata resa pubblica, in relazione al caso delle stragi di mafia del 1993. La vicenda riguarda l’archiviazione di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, ma la sua critica si concentra sui tempi di comunicazione della decisione.

Quel che colpisce Marina Berlusconi non è tanto l’archiviazione in sé, quanto la tempistica con cui è diventata pubblica la decisione del gip di Firenze sul padre Silvio e Marcello Dell’Utri sul caso delle stragi di mafia nel 1993. Il decreto del gip di Firenze risale a gennaio, ma la notizia è emersa dalle agenzie soltanto oggi, a giugno, con nel mezzo, tra l’altro, un referendum sulla Giustizia tenutosi a marzo. «Viene da chiedersi: se l’esito fosse stato opposto, per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti cinque mesi o sarebbero bastate cinque ore, se non cinque minuti?», scrive la figlia dell’ex premier commentando la chiusura dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marina Berlusconi Rompe Il Silenzio: Ecco Cosa Dice Di Fabrizio Corona!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Malpensa resta l'aeroporto "Silvio Berlusconi": "Non decidono i Comuni" | Marina Berlusconi: è stato l'ennesimo attacco giudiziario

Leggi anche: Marina Berlusconi parla al seggio: “Un’occasione. Un pensiero a mio padre? Quando si saprà l’esito”

Temi più discussi: Marina Berlusconi ancora nel mirino di Vannacci: FI eterodiretto da finanza e editoria; Guerra aperta di Vannacci al centrodestra: vola nei sondaggi e attacca Meloni, Salvini e Tajani; Vannacci o Calenda, i due forni di Meloni; Vannacci attacca Centinaio dopo Vigevano: volano stracci a destra.

ROBERTA NIGRO EX AMANTE LESBICA MARINA BERLUSCONI! (@AnimaNigra) / Posts / X x.com

Stragi mafiose del '93, archiviata l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri. Marina Berlusconi: È la sesta volta che accade, la giustizia resta un'emergenzaLe dichiarazioni della presidente di Fininvest e Mondadori dopo la nuova archiviazione delle accuse contro Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi per le stragi di mafia del '93: La verità storica è c ... corrierefiorentino.corriere.it

Stragi mafia ‘93, Marina Berlusconi: Accuse a mio padre erano fango, giustizia resta un’emergenzaLa presidente Fininvest interviene dopo l’archiviazione dell’inchiesta di Firenze e all’indomani del vertice di centrodestra senza intesa con Nordio ... repubblica.it