Malpensa resta l' aeroporto Silvio Berlusconi | Non decidono i Comuni | Marina Berlusconi | è stato l' ennesimo attacco giudiziario

Da tgcom24.mediaset.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aeroporto di Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, il nome di uno dei principali scali italiani è stato confermato dal Tribunale amministrativo regionale lombardo. Respinti dunque i ricorsi del Comune di Milano e di alcuni Comuni del Varesotto, che si erano schierati contro la decisione di intitolare - a poco più di un anno dalla sua morte - la struttura al quattro volte premier italiano., Secondo il Tar, i Comuni non hanno alcun diritto a opporsi a una decisione che "rientra nella sfera di competenza statale e ha natura prevalentemente simbolica". Secondo i giudici, l’intitolazione di un aeroporto non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale, quella delle strade o delle piazze in cui i Comuni esercitano poteri diretti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

malpensa resta l aeroporto silvio berlusconi non decidono i comuni marina berlusconi 232 stato l ennesimo attacco giudiziario
© Tgcom24.mediaset.it - Malpensa resta l'aeroporto "Silvio Berlusconi": "Non decidono i Comuni" | Marina Berlusconi: è stato l'ennesimo attacco giudiziario

Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy

Video Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy

Notizie correlate

Leggi anche: Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi

Leggi anche: L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Tar respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto Malpensa a Berlusconi; Le ultime news sull'Aeroporto di Milano Malpensa Silvio Berlusconi (MXP); Vicenza, rapina nella villa dell’ex senatore Filippi: bottino da tre milioni di euro; Inchiesta escort, i nomi dei calciatori nelle chat: nessun indagato.

silvio berlusconi malpensa resta l aeroportoAeroporto di Milano-Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: il motivo della conferma dell’intitolazione a Silvio BerlusconiIl Tar Lombardia conferma la legittimità della scelta: respinti i ricorsi dei Comuni contro l’intitolazione dell'Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. notizie.it

silvio berlusconi malpensa resta l aeroportoMalpensa, l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi. Respinti tutti i ricorsi. FdI: Gli odiatori possono attaccarsi al tramIl Tar boccia il ricorso del Comune di Milano e di altri 3 municipi del Varesotto. Il consigliere regionale Marco Bestetti, oggi in Fratelli d’Italia ma in Forza Italia fino al 2022, invita gli opposi ... ilgiorno.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.